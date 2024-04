Delegado Roberto Gurgel se despede da Delegacia-Geral e assumirá cargo na SAD

Em meio a abraços, apertos de mãos e elogios, o então Delegado-Geral Roberto Gurgel de Oliveira Filho se despediu do cargo e dos servidores da Delegacia-Geral, para alçar outros voos no Governo Riedel. A despedida e passagem de chefia aconteceu nesta terça-feira, 16/04, na sala de reuniões do Conselho Superior da Polícia Civil.

Gurgel agora assumirá o cargo de Secretário Estadual de Administração adjunto. No lugar dele assumiu o Delegado Lupérsio Degerone Lúcio, ex-diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI).

O antecessor de Degerone agradeceu a todos pela parceria durante os mais de dois anos administrando o cargo máximo da Polícia Civil e deu boas-vindas ao atual gestor, desejando que ele possa fazer um excelente trabalho na condução da instituição. “Durante esses dois anos e dois meses busquei fazer algo construtivo, que reflita na segurança das pessoas. Buscamos modernizar nossa instituição, trazer tecnologia, inteligência e elevar o nome da Polícia Civil que hoje é respeitada não só no Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil”, comentou Gurgel.

Já o novo Delegado-Geral parabenizou Gurgel pelo trabalho realizado e pediu apoio dos servidores, para dar continuidade às ações em desenvolvimento. “Conto com a dedicação de cada um para avançarmos mais ainda. Sei que o cargo é bastante espinhoso, mas com a unidade e apoio de vocês e com a proteção Divina, conseguiremos alcançar nossos objetivos”, falou Degerone.

A Delegada-Geral Adjunta, Rôzeman Geise Rodrigues de Paula, também foi elogiada pelo trabalho desenvolvido ao lado de Gurgel, agradeceu aos servidores, parabenizou o novo Delegado-Geral e desejou sucesso ao Delegado Roberto Gurgel, na nova empreitada.

Com informações da Polícia Civil MS.

