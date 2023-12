Valor de produção de painéis de exibição da China ultrapassa US$ 50 bilhões

O valor de produção de painéis de exibição da China ultrapassou 360 bilhões de yuans (US$ 50 bilhões) em 2022, respondendo por 48% do total global, informou nesta terça-feira Yang Xudong, oficial do Ministério da Indústria e Informatização (MII).

Segundo ele, embora seja afetada pela fraca demanda a jusante, a nova indústria de displays da China ainda mostrou forte resiliência e resistência ao impacto.

Em 2022, a produção de toda a indústria de telas superou 490 bilhões de yuans, representando 36% do total global, revelou Yang em uma entrevista coletiva antes da Conferência Mundial de Indústria de Exposição 2023.

Yang observou que o MII aumentará o apoio fiscal para promover o desenvolvimento da inovação na nova indústria de monitores, definindo-a como uma área-chave da economia digital e também fortalecerá o apoio aos serviços públicos.

A Conferência Mundial da Indústria de Telas 2023 será realizada de 7 a 8 de setembro em Chengdu, capital da Província de Sichuan, sudoeste da China. Acesse também: Jornal O Estado firma parceria internacional com a “Xinhua News Agency”

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Com informações da Xinhua News Agency