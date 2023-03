Governador reforça municipalismo em encontro com prefeitos

O governador Eduardo Riedel (PSDB), tem procurado manter o diálogo com os prefeitos do Estado, com objetivo de permanecer a cultura municipalista, como foi destacado na reunião de ontem (6), na governadoria.

Riedel, falou sobre organizar “a casa” e programar obras. “Comprometimento, dedicação, trabalho e parceria com os municípios, vamos chegar longe junto com vocês, para levar benefícios ao cidadão que mora lá na ponta. Início do Governo estamos fazendo a organização da casa, mas as obras em execução seguem em andamento para serem concluídas. Contem com o apoio deste governador. Os próximos anos serão desafiadores”, afirmou o governador.

No encontro estiveram presentes: Ângelo Guerreiro (Três Lagoas), Marcelo Iunes (Corumbá), Ednaldo de Luiz Melo (Amambai), Edson Stéfano (Anaurilândia), Alexandrino Arévalo (Aral Moreira), Germino Roz (Batayporã), Reinalto Piti (Bela Vista), Kazuno Horii (Bodoquena), Valdecy Pereira (Cassilândia), João Carlos Krug (Chapadão do Sul), Marcela Lopes (Corguinho), Jean Fogaça (Douradina) e Juvenal Consolaro (Figueirão).

Além de Jair Scapini (Guia Lopes), Marcos Pacco (Itaporã), Paulo César Franjotti (Japorã), Edson Rodrigues (Jaraguari), Eraldo Leite (Jateí), Marcos Calderan (Maracaju), Valdomiro Sobrinho (Mundo Novo), Aldenir Barbosa (Novo Horizonte), Maycol Queiroz (Paranaíba), Eduardo Campos (Ponta Porã), Nelson Cintra (Porto Murtinho), James Karson Valério (Rio Negro), Francisco de Paula (Rochedo), Jeferson Tomazoni (São Gabriel do Oeste), Clóvis José (Taquarussu) e Henrique Wancura (Terenos).