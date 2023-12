Valor dos produtos da cesta básica em Campo Grande apresenta redução de -1,20%

Houve uma queda expressiva de -1,20% no valor do conjunto dos alimentos básicos em Campo Grande, no mês de novembro de 2023, segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). As altas mais importantes ocorreram em Brasília (3,06%), Goiânia (1,97%) e Belo Horizonte (1,91%).

A comparação dos valores da cesta, entre novembro de 2022 e novembro de 2023, mostrou que 12 capitais tiveram redução do preço médio, com destaque para Campo Grande (-8,63%). Nos 11 meses de 2023, o custo da cesta básica diminuiu em todos os municípios, com taxas entre -9,33%, em Campo Grande.

Comportamento dos preços dos produtos da cesta

O preço do quilo da batata aumentou em quase todas as capitais do Centro-Sul, onde o tubérculo é pesquisado, exceto em Campo Grande (-5,68%). As elevações oscilaram entre 4,55%, no Rio de Janeiro, e 16,95%, Florianópolis.

Já o valor do quilo da carne bovina de primeira apresentou alta em 13 capitais, com destaque para Brasília (3,67%), São Paulo (3,19%) e Rio de Janeiro (3,02%). As reduções de preços, entre outubro e novembro, ocorreram em Aracaju (-0,75%), Campo Grande (-0,54%) e Vitória (-0,34%).

Em 12 meses, todas as capitais tiveram queda de preços, com variações entre -12,65%, em Campo Grande, e -4,56%, em João Pessoa. O ótimo desempenho das exportações da carne bovina resultou em menor disponibilidade interna e elevação dos preços no varejo.

Os valores médios do leite integral diminuíram em 13 capitais. As quedas oscilaram entre -3,92%, em Natal, e -0,37%, em Campo Grande. Os valores do leite UHT estiveram menores, principalmente devido ao aumento das importações.

O valor médio do quilo do açúcar subiu em 14 cidades, com taxas entre 0,18%, em Florianópolis, e 3,73%, em Fortaleza. As quedas foram anotadas no Rio de Janeiro (-0,63%), em Natal (-0,44%) e João Pessoa (-0,23%).

Em 12 meses, 15 capitais apresentaram aumentos, que ficaram entre 0,67%, em Natal, e 15,70%, em Florianópolis. As quedas ocorreram em Belém (-2,94%) e Campo Grande (-0,26%). A maior exportação do açúcar reduziu a oferta e aumentou os preços no varejo.

