Parceria entre Procon de Dourados e Claro facilita atendimento ao consumidor

A Prefeitura de Dourados, por meio do Procon, estabeleceu uma colaboração estratégica com a operadora Claro para aprimorar o atendimento e solucionar questões relacionadas aos serviços de telefonia e internet. Essa iniciativa visa facilitar a comunicação entre a população e a empresa, proporcionando uma experiência mais eficiente e direta.

A parceria resultou na disponibilização de um totem de atendimento da Claro nas instalações do Procon de Dourados. Esse equipamento permite que os cidadãos se comuniquem diretamente com um atendente da Ouvidoria da Claro, promovendo uma interação mais rápida e eficaz. Vale destacar que o Procon de Dourados tem participação ativa no conselho de usuários da Claro, fortalecendo ainda mais a colaboração entre as partes.

O diretor do Procon, Antonio Marcos Marques, enfatizou a importância dessa iniciativa. “Ter um totem, no qual o cliente poderá conversar ao vivo com um funcionário da concessionária, faz toda a diferença, beneficiando diretamente os dois lados: o consumidor e o fornecedor”, afirmou.

A partir do totem, os consumidores têm a facilidade de registrar reclamações e queixas relacionadas aos serviços da operadora, recebendo respostas em tempo real. Além disso, os cidadãos que optarem por abrir uma reclamação presencialmente serão atendidos tanto por um servidor do Procon quanto por um representante da Claro, utilizando o totem como meio de comunicação.

O totem está instalado na sede do Procon, localizada na Avenida Joaquim Teixeira Alves, 772, no Centro de Dourados. Para mais informações e esclarecimentos, os interessados podem entrar em contato com o Procon pelo telefone (67) 2222-1651.

