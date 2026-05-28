Legislação trabalhista: fim da escala 6×1 alcançaria quase 240 mil trabalhadores em Mato Grosso do Sul

Em todo o Brasil o número sobe para 14,9 milhões, conforme levantamento do MTE

Mato Grosso do Sul tem cerca de 239,5 mil trabalhadores submetidos à escala 6×1, segundo o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). O contingente corresponde a 40,57% dos analisados pelo ministério no Estado. Outros 350,8 mil trabalhadores já estão inseridos na escala 5×2.

A comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (27), por 34 votos favoráveis e quatro contrários o relatório do deputado Leo Prates sobre a proposta de PEC (Emenda à Constituição) 221/19 que acaba com a escala de trabalho 6X1. O texto prevê a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, com dois dias de descanso e sem redução salarial. O texto segue agora para o plenário da Casa para votação em dois turnos.

Em meio à discussão sobre redução da jornada semanal, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Carnes e Derivados realizou nesta semana mobilizações em frente a uma unidade de frigorífico, em Campo Grande, para defender a redução da jornada sem diminuição salarial.

A entidade afirma que trabalhadores da indústria frigorífica estão entre os mais expostos ao desgaste provocado por jornadas prolongadas e ritmo intenso de produção. O setor reúne funções marcadas por repetição de movimentos, esforço físico contínuo e pouco intervalo de recuperação ao longo da semana.

“A luta pelo fim da escala 6×1 é uma luta por dignidade humana. O trabalhador precisa ter tempo para descansar, conviver com a família, cuidar da saúde, estudar, praticar sua fé e viver com mais equilíbrio”, afirmou um dos diretores do sindicato.

O debate sobre a redução da carga horária voltou à pauta nacional nos últimos meses, especialmente em setores como comércio, serviços, logística e indústria, onde o modelo 6×1 permanece mais presente.

O levantamento do MTE identificou a jornada de trabalho de 44,7 milhões de brasileiros. Desse total, 14,9 milhões ainda trabalham na escala 6×1. Outros 38,6 milhões cumprem jornadas superiores a 40 horas semanais. Entre eles, 37,2 milhões trabalham exatamente 44 horas por semana.

Caso a jornada semanal fosse reduzida de 44 para 40 horas, aproximadamente 578,5 mil trabalhadores seriam impactados em Mato Grosso do Sul.

Regionalmente, o Sudeste concentra o maior número de trabalhadores na escala 6×1, com cerca de 7 milhões de pessoas. Em seguida aparecem Sul (2,9 milhões), Nordeste (1,97 milhão), Centro-Oeste (1,34 milhão) e Norte (751,7 mil).

Entre os estados, São Paulo registra o maior contingente de trabalhadores nesse regime, com 4,28 milhões de pessoas. Na sequência aparecem Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná.

Por Djeneffer Cordoba