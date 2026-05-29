Vagas para motoristas oferecem salários de até R$ 3 mil em Campo Grande

Entrevistas presenciais acontecem nos dias 3 e 8 de junho para vagas nas áreas de transporte executivo e logística interna

A Funtrab (Fundação do Trabalho de MS), anunciou duas oportunidades de emprego para motoristas, com entrevistas presenciais para os dias 3 e 8 de junho, em Campo Grande.

São vagas para perfis específicos na área de condução logística interna, com salários competitivos e pacate de benefícios.

Uma delas, para motorista executivo, a remuneração é de R$ 3 mil, com benefícios que incluem benefícios como: assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale alimentação/refeição de R$ 650,00 e Programa de Participação nos Resultados (PPR).

Com regime de segunda a quinta-feira das 8h às 18h, e às sextas, das 8h às 17h. Para se candidatar é necessário que o candidato possua ensino médio completo, experiência mínima de seis meses comprovada em CTPS, CNH categoria B, C ou D.

Também é necessário disponibilidade para viagens e períodos longos fora do domicílio. Entre as atribuições estão o transporte de executivos e visitantes conforme agenda, suporte logístico a reuniões e eventos corporativos, condução segura com cumprimento das leis de trânsito e checagens/manutenções básicas do veículo.

A entrevista presencial ocorre em 03/06/2026 (quarta-feira), das 8h às 11h, na Rua 13 de Maio, 2773, Centro. Os candidatos devem comparecer com documentos pessoais (RG, CPF e Carteira de Trabalho) e currículo.

Motorista de automóveis, exige-se ensino médio completo, experiência mínima de seis meses comprovada em CTPS e CNH categoria B com pelo menos 12 meses de habilitação.

O salário é de R$ 2.500,00 e um pacote de benefícios que inclui assistência médica e odontológica (com coparticipação após o período de experiência), vale-refeição de R$ 20 por dia (aproximadamente R$ 450 por mês no cartão Alelo), auxílio-creche, adiantamento de salário, Total PASS, convênios com universidades, parceria com o SESC, licença-maternidade e paternidade estendida e kit nascimento. A carga horária é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h. As atividades incluem entregas e retiradas de produtos entre lojas e fornecedores, transporte de materiais de uso e documentos, apoio a demandas externas da diretoria, acompanhamento da frota (lavagem, abastecimento e manutenções) e controle de agendamentos, reservas e documentação dos veículos.

A entrevista presencial será em 08/06/2026 (segunda-feira), das 8h às 11h, na Rua 13 de Maio, 2.773, Centro. Também é necessário levar documentos pessoais (RG, CPF e Carteira de Trabalho) e currículo impresso.

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