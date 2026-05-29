Mulheres lideram contratações com carteira assinada para abril em MS

Estado segue tendência nacional na perspectiva de gênero

No mês de abril, o saldo de empregos formais em Mato Grosso do Sul foi de 583 empregados sendo a grande maioria (518) mulheres e 65 homens.

No sado do ano até o momento, cerca de 14.527 empregos formais foram firmados desde o início do ano, conforme dados divulgados nessa quinta-feira (28) pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Em janeiro foram gerados 4.235 novos empregos com Carteira de Trabalho assinada no Estado; em fevereiro 6.423 e em março, 3.466.

Setores

Os setores da economia que contrataram mais trabalhadores foram Serviços (813) e Indústria (180). Por outro lado, a Agropecuária teve saldo negativo de 115 vagas, a Construção 8 e o Comércio, 287. Com o saldo positivo de 583 novos empregos, o estoque de trabalhadores com Carteira assinada em Mato Grosso do Sul alcançou 679.416 pessoas em abril. Em nível nacional, o total de novos empregos formais gerados foram 85.888.

Cidades

Na distribuição regional, o município de Inocência, onde está sendo instalada a indústria de celulose da Arauco do Brasil, ficou na primeira colocação com 232 dos novos empregos criados em abril. Em segundo vem Chapadão do Sul (169), depois Naviraí (145), Vicentina (127), Sidrolândia (103), Água Clara (95), Três Lagoas (92), Dourados (74), Angélica (72) e Corumbá (69).

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