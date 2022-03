Vacinação contra a COVID vai aos trabalhadores da saúde e quem busca por 4ª dose; confira os locais

No dia de hoje (1º), as atividades de imunização na Capital contra o novo coronavírus serão voltadas à aplicação de dose aos trabalhadores da área da Saúde e também para aqueles que procuram a 3ª e 4ª doses da vacina, principalmente. No total, os mais de 40 postos de vacinação estarão em pleno funcionamento nesta terça-feira de Carnaval.

Para o pessoal da Saúde, podem ser imunizados quem tiver 18 anos ou mais e tenham tomado a 3ª dose até 29 de outubro. Já pessoas com 60 anos ou mais e que tenham se vacinado até a mesma data também estarão aptos a tomar a 4ª dose. O mesmo vale para pessoas com alto grau de imunocomprometimento.

Já quem ainda procura pela 3ª dose de vacina contra a COVID precisam ter 12 anos ou mais para serem imunizados. Contudo, isso vale para imunossuprimidos que tenham tomado a última dose de vacina até 30 de outubro. Já para 18 anos ou mais, o prazo é de 28 dias entre cada dose.

O reforço da Janssen vale também para pessoas a partir da maioridade que tenham tomado a 1ª dose até 30 de outubro do ano passado. Já na 2ª dose dos imunizantes ofertados – Pfizer, CoronaVac e AstraZeneca – só vale para quem tomou a 1ª dose até 3 de fevereiro, 1º de fevereiro e 29 de dezembro, respectivamente.

Veja o quadro abaixo disponibilizado pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde):

Em Campo Grande, são 40 unidades de saúde preparadas para os trabalhos de imunização contra a COVID-19, que funcionam até das 13h às 16h45. Já o drive-thru Albano Franco, das 12h30 às 18h. Por sua vez, as atividades na Seleta vão de 12h às 16h45. A vacinação itinerante também acontece em shopping da Capital localizado na avenida Cônsul Assaf Trad, 4796 – bairro Parque Novos Estados.

O “Busão da Vacinação”, pela Cruz Vermelha, também ofertará vacinada. Desta vez, o veículo estará estacionado no Parque Ayrton Senna, das 8h às 16h. O endereço é na rua Jornalista Valdir Lago, 512 – bairro Jardim Aero Rancho.