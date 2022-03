Motorista não respeita preferencial e deixa mulher ferida na Vila Carvalho

Uma motociclista ficou ferida na manhã desta terça-feira (1°) após colidir com um veículo Voyage no cruzamento das ruas Bernardo Franco Bais com Santo Antônio na Vila Carvalho.

Segundo as primeiras informações obtidas no local, a vítima que pilotava uma Honda Titan vermelha seguia pela preferencial, quando o condutor do veículo não respeitou a sinalização de pare avançou e ocasionou a colisão. O cruzamento é bem sinalizado, mesmo assim não evitou a colisão.

Consciente, a motociclista recebeu atendimento médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ainda no local e foi encaminhada para a Santa Casa com escoriações e fratura no membro superior. (com Itamar Buzzatta)

Acidente grave

Outro acidente grave seguindo a mesma cinemática aconteceu na manhã desta segunda-feira (28), no cruzamento da Avenida Salgado Filho com a Rua Guia Lopes em Campo Grande. O desrespeito com a sinalização terminou com a morte de Matheus Frota da Rocha, de 27 anos, que teve a perna separada do corpo. A jovem que estava na moto com a vítima também ficou em estado grave e segue internada.

Veja mais detalhes do caso: https://oestadoonline.com.br/manchete/colisao-entre-carro-e-moto-mata-um-motociclista-e-deixa-passageira-em-estado-grave/

