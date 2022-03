Março começa com leve garoa, mas mantém altas temperaturas

A garoa leve na manhã desta terça-feira (1) marca o início do mês de março que promete acúmulos de chuva, e altas temperaturas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as regiões sudoeste e pantaneira podem registrar chuvas de moderada a forte intensidade devido ao deslocamento de um cavado em médios níveis, o avanço de uma frente fria, aliado ao transporte de umidade, e aquecimento diurno.

Nas demais áreas a tendência é de tempo firme com previsão para temperaturas altas que podem atingir valores de até 36°C e umidade relativa do ar com valores entre 20-40%.

Confira no mapa as condições de tempo e temperatura estimadas pela equipe do Cemtec para esta terça-feira.