Seis bairros de Campo Grande recebem Fumacê nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (12), seis bairros de Campo Grande recebem a aplicação de inseticida por meio do serviço de fumacê, técnica utilizada para tentar reduzir a presença do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A ação será realizada entre 16h e 22h, com a passagem dos veículos em vias previamente definidas.

O cronograma inclui os seguintes bairros: Vila Bandeirantes (R. Brilhante com R. Vicente Solari), Taquarussu (R. Melanias Barbosa com R. Brigadeiro Tobias), Jardim Leblon (R. Califórnia com Av. Tiradentes), Jardim Panamá (R. Edmundo de Almeida com R. Eugênio Peron), Vila Popular (R. Jaboticatubas com R. Paracatu) e Jardim Santo Amaro (R. Palestina com R. Três Lagoas).

Para que o inseticida tenha maior alcance e eficiência, é recomendado que os moradores deixem portas e janelas abertas durante a passagem do veículo. A pulverização atinge principalmente os mosquitos adultos, especialmente as fêmeas, responsáveis pela transmissão das doenças.

As condições climáticas podem influenciar diretamente a realização da ação. Em casos de chuva, ventos fortes ou neblina, o serviço pode ser adiado ou cancelado, já que esses fatores comprometem a dispersão adequada do produto.

