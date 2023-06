Grupo de idosos tem alta de 38% no número de reclamações no Procon/MS

Serviços financeiros lideram as reclamações registradas por consumidores idosos, nos meses de janeiro a maio, em Mato Grosso do Sul. No comparativo com o ano passado, pessoas entre 67 e 78 anos representaram aumento superior a 38% na orientação e defesa de seus direitos.

Casos como o da pensionista Maria Inácio Bezerra, 77 anos, indicam que o acompanhamento do extrato da conta bancária pode ajudar a prevenir uma dor de cabeça futura. Até porque foi conferindo o documento que ela percebeu o desconto de R$ 49,90, de um seguro que sequer contratou de empresa com sede no Rio de Janeiro (RJ). O valor foi devolvido.

“Até no banco nos indicaram vir ao Procon e essa não é a primeira vez que venho, na outra tive problema com uma TV e me deram uma nova. Sempre consegui resolver aqui”, conta Maria, acompanhada da nora e auxiliar de produção Andrea Moraes da Silva Inácio, 49 anos.

Perfil