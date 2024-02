Morador de outro estado, pai denúncia caso de violência doméstica contra filha

Residente de Mato Grosso, um pai precisou ligar para a polícia de Mato Grosso do Sul e denunciar a violência doméstica que a filha sofria do próprio marido, inclusive na presença dos filhos menores de idade. O caso aconteceu em Corumbá, a 417 quilômetros de Campo Grande.

Conforme a polícia, a delegacia recebeu a ligação na última segunda-feira (12). O homem ainda teria enviado um vídeo para comprovar o crime, mostrando as lesões sofridas pela filha, nos braços, pescoço, rosto e seios.

Uma equipe da 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá se deslocou até a residência da vítima e do suspeito. No local, a mulher recebeu atendimento policial e foi conduzida para registrar Boletim de Ocorrência e solicitar medidas protetivas. O suspeito não estava no local.

Os policiais então iniciaram diligencias no município, por meio de informações sobre características do carro do homem. O veículo foi encontrado estacionado no centro da cidade e o suspeito estava em um hotel da região.

Ao tentar obter acesso ao quarto do agressor, os policiais não foram atendidos, e a entrada foi autorizada pelos responsáveis do hotel. O agressor recebeu voz de prisão e foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia, onde permanecerá à disposição da justiça para responder por seus atos.

Serviço

Central de Atendimento à Mulher: ligue 180, serviço do governo federal, que funciona 24h, todos os dias, onde são prestadas informações, orientações e feitas denúncias (que podem ser anônimas).

Em situações de urgência e emergência, quando uma agressão estiver acontecendo, ligue 190.

Todas as unidades da Polícia Militar e as Delegacias de Polícia Civil do Estado estão aptas a receber/orientar mulheres em situação de violência.

No site www.pc.ms.gov.br da Polícia Civil é possível fazer denuncia on-line através da Delegacia Virtual.

A Defensoria Pública do seu município pode orientar quanto à questões jurídicas e está atendendo pela plataforma de atendimento virtual: www.defensoria.ms.def.br ou através da Central de Relacionamento com o Cidadão (CRC), por meio de ligação telefônica para o número 129 ou envio de e-mail para: [email protected]

O Tribunal de Justiça possibilita o pedido de medidas protetivas de urgência online através do link: https://sistemas.tjms.jus.br/medidaProtetiva/.

O Ministério Público do seu município pode receber denúncias, dar informações e orientações às mulheres em situação de violência. E em tempos de pandemia está atendendo por meio do e-mail: [email protected] ou através do formulário disponível no link: https://www.mpms.mp.br/ouvidoria/cadastro-manifestacao e nos telefones 127 e 0800-647-1127.

Aplicativo MS DIGITAL, que facilita o acesso da população aos serviços essenciais de forma digital, sendo que os ícones Segurança e Mulher MS trazem orientações e possibilidade de denúncia on-line.