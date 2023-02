Durante 5 dias de Carnaval, Santa Casa realizou 112 atendimentos

A Santa Casa de Campo Grande divulgou ontem (22), um balanço com os atendimentos realizados no Pronto-Socorro do local durante os cinco dias de Carnaval. Desde sexta-feira (17), foram registrados ao todo 112 atendimentos ligados ao feriado e comemorações.

Segundo o balanço, foram 73 atendimentos relacionados a acidentes de trânsito, sendo 27 envolvendo motociclistas e 12 envolvendo moto e carro. Já atendimentos a pacientes vítimas de agressão física, assalto, ferimentos por arma branca, arma de fogo e espancamento totalizaram 39, sendo 18 por agressão física e 15 por armas.

Confusão na Esplanada

Um jovem de 19, foi esfaqueado nas costas após briga generalizada na Esplanada Ferroviária de Campo Grande. O caso ocorreu na segunda-feira (20), por volta da 00h após as festividades de Carnaval no local. De acordo com o boletim de ocorrência o rapaz não sabe quem o acertou, mas que tentou defender o irmão, que havia se envolvido na briga.

Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

Na terça-feira (21), também na Esplanada Ferroviária, outro jovem de 19 anos ficou gravemente ferido, após ser esfaqueado durante um assalto, por volta das 2h da manhã.

Ele estava com a namorada, que prestou depoimento à polícia, disse que o casal estava em um bloco de Carnaval, na região central da Capital, quando ao final, por volta das 2h da madrugada, voltavam a pé pela rua 14 de julho, esquina com a Avenida Mato Grosso, foram abordados por um grupo de pessoas que anunciaram um assalto e exigiram o telefone da vítima.

Conforme o boletim de ocorrência, eles foram cercados por três homens, sendo que um deles estava em posse de uma faca. Os assaltantes levaram o celular da vítima e durante o roubo os ânimos se exaltaram e o jovem acabou atingido com uma perfuração na região do peito próxima ao coração.

Após o ocorrido, a namorada, com auxílio de amigos, conseguiu acionar a Polícia Militar e o jovem foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado à Santa Casa de Campo Grande. O estado de saúde do jovem é considerado grave e ele passou por cirurgia. Os autores do crime ainda não foram identificados.

Boletins de ocorrência

As DEPACs (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro e Cepol, contabilizaram apenas no Carnaval, o registro de 450 boletins de ocorrência, segundo dados dos sistemas policiais. Na Depac Centro foram 322 boletins e na Depac Cepol foram registrados 128 ocorrências.

Dentre os fatos típicos registrados, destacam-se as prisões em flagrante efetuadas pelos crimes de embriaguez ao volante, furto, roubo, porte de arma de fogo e tráfico de drogas.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: