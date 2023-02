Empresário do MS está entre as vítimas de chacina em bar

O sul-mato-grossense Josué Ramos Tenório, de 48 anos, foi identificado como um dos sete mortos em chacina ocorrida na última terça-feira (21), em um bar no Bairro Lisboa, no município de Sinop, no Mato Grosso. De acordo com os familiares da vítima, ele era natural de Fátima do Sul e tinha uma distribuidora de frutas em Rondonópolis.

Nas redes sociais, amigos e familiares prestaram homenagens e lamentaram a morte de Josué. “Fatimassulense Josué Ramos, meu cunhado, uma das vítimas do #massacre ocorrido hoje em Sinop. Absurdo da loucura. Meus sentimentos a esposa Mariza Dias, Michelle Dias, Ramos Tenório”, comentou Vanda Rosa.

“Pararam a Jornada de um grande amigo, Josué Ramos Tenório. Só Deus sabe como está o nosso coração nessa hora tão difícil. Sempre lembraremos dos momentos bons que a vida nos proporcionou meu amigo. Vai em paz, que Deus possa te conceder um lugar ao lado do Pai Eterno. Eterno Zué, vai em paz . Grande amigo ficará inesquecível em nossas memórias”, homenageia Antonio Menezes Lima.

O caso

De acordo com PM (Polícia Militar) de Sinop, a chacina ocorreu após uma desavença em jogo de baralho e sinuca no estabelecimento, no qual haviam apostas altas de dinheiro.

As informações são de que dois homens, que participaram dos jogos, fizeram os disparos. Quatro pessoas faleceram no interior do bar. Duas pessoas caíram mortas, na calçada e na rua, conforme apuração do jornal Só Notícias.

Em entrevista concedida ao jornal da região, o tenente Romening Santos Silva, da PM, explicou que foram dois suspeitos, um com arma longa e outro com arma curta. “Ele estava perdendo, foi na sua casa, segundo o relato das testemunhas, pegou mais dinheiro, voltou ao local e perdeu novamente, momento que esse suspeito, juntamente com outro foram no veículo, um pegou essa arma curta e rendeu todo mundo e mandou todos para a parede e o outro chegou com essa arma longa e já começou a desferir disparos, alvejando todos que estavam no local”.

Nas câmeras de segurança do bar, é possível ver os dois homens realizando os disparos a queima roupa. Após efetuar os disparos, um dos suspeitos vai até uma mesa de sinuca e pega dinheiro que seria da aposta. Ambos continuam foragidos e a polícia local prossegue com as investigações.

Confirma o momento em que um dos suspeitos ameaça as vítimas:

Com informações do jornal Só Notícias

