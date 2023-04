Mensagem de Jesus do livro ‘Ele e Eu’, de Gabrielle Bossis

Filho, gostaria no dia de hoje, de te ensinar sobre o como ser sempre bem recebido por Mim, a ponto de Me ver como que “obrigado” a te acolher diante da Minha presença, como se a palavra “obrigado” fosse possível para este Pai que tanto te espera sempre. Vamos então à lição de hoje: antes de entrar na conversa Comigo, faz-te introduzir por Minha Mãe, por São José e pelos anjos. São como uma côrte de honra que suprirá as tuas deficiências.

Um menino pequeno não entra só num salão; as pessoas adultas o rodeiam e falam por ele. Ainda mais eles, que tanto te amam, a Eles que Eu pedi para que sempre estivessem ao teu lado, a eles que Eu tanto amo. Poderia Eu negar algo se a Minha Mãe, Meu pai nutrício e os anjos pedissem por ti? É claro também que Eu, de Minha Parte, pedirei que o deixem vir a Mim. Poderia Eu resistir te ver de longe, a ti que tanto amo? Depois de intercederem por ti, acenarei ao Meu menino que venha correndo para os Meus braços.

Existe maior alegria para um Pai? Todas as almas são para Mim filhos pequenos. Crês tu que Sou capaz de maltratá-los? Não. Os acaricio para aumentar a sua confiança. Gosto imensamente desta confiança de Meus pequenos, e que Me olhem diretamente nos Olhos. Entrega-te todo a Mim. Os teus desejos, ainda os mais irrealizáveis, também, porque em Minhas Mãos tudo é simples; só então poderei ficar satisfeito.

Quando te ocorreria que eu pudesse passar por uma terrível Paixão e uma Morte tão humilhante só para salvar-te? Terias podido pensar em algo como o Meu Sacramento da Eucaristia? Posso fazer hoje tão grandes coisas como antes, porque desejo que cada alma se aproxime de Mim juntamente contigo, que Me exponha as suas debilidades, as suas necessidades e deseje ardentemente a saúde que Eu lhe dei. Pede o Amor, pede a Santidade. Recorda que dois de Meus Apóstolos se atreveram a pedir-Me que lhes concedesse sentar-se, um à Minha direita e o outro à Minha esquerda em Meu Reino. Eram capazes de esperar tudo de Mim! Agora tu, faz como eles: espera tudo de Mim. Tudo!

Seria uma prova de teu amor, como uma joia em Meu Coração. Pede-Me dia após dia que te faça santo, e põe nessa petição todo o cuidado. Eu não disse uma vez: ‘Sede santos como vosso Pai Celestial é Santo’? Adentra em Mim e Eu te levarei aonde tu, só, nunca poderias chegar. Pobrezinho filho Meu! Mas contas com o Meu Amor. Toma posse Dele. Come e bebe. Se conseguires ser um só Comigo, a tua força será irresistível. Estás, então, disposto a entregar-te ao Amor e à Esperança?”

