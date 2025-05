UFMS encerra inscrições para o Pró-Estágio 2025 nesta segunda (5)

Termina nesta segunda-feira (5) o prazo para inscrição no processo seletivo do Pró-Estágio 2025 da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). O programa oferece 50 vagas destinadas a estudantes de graduação de todos os câmpus da instituição, além da formação de cadastro reserva.

O estágio será presencial e não obrigatório, com carga de 20 horas semanais (4 horas por dia) e bolsas no valor de R$ 787,98, acrescidas de auxílio-transporte de R$ 10 por dia estagiado. Os interessados devem se inscrever por meio do sistema SIGProj, onde também é possível escolher a vaga de interesse.

As oportunidades estão distribuídas em diversas áreas. Entre elas, apoio administrativo e atendimento em bibliotecas e brinquedotecas, organização de materiais, suporte em atividades lúdicas, além de atuação em setores como a Procuradoria Federal, o Programa de Assistência à Saúde, museus e centros culturais da UFMS.

Também há vagas para atividades como digitalização e organização de acervos, elaboração de relatórios e planilhas, além da coleta e análise de dados.

Para participar, é necessário estar regularmente matriculado em um curso de graduação da UFMS, ter currículo cadastrado na plataforma Lattes, não ultrapassar seis anos de vínculo com o curso, e não estar recebendo outra bolsa da universidade (exceto auxílios estudantis)

A seleção será realizada com base no histórico escolar, considerando coeficiente de rendimento e carga horária cursada. Em caso de empate, critérios como maior percentual de carga horária aproveitada, menor número de reprovações e maior idade serão utilizados.

O edital ainda prevê cotas: 30% das vagas são reservadas a candidatos autodeclarados pretos ou pardos, e 10% a pessoas com deficiência. A divulgação dos resultados finais e o início das contratações estão previstos para 19 de maio.

Mais informações e o edital completo podem ser acessados no site oficial da UFMS: https://sigproj.ufms.br/.

