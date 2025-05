Após 21 dias internado, Bolsonaro recebe alta hospitalar e é orientado a evitar aglomerações

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do Hospital DF Star, em Brasília, nesse domingo (4), após permanecer internado por 21 dias para tratar complicações intestinais. Ele foi submetido a uma cirurgia de laparotomia exploradora no dia 13 de abril para liberar aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal, mais um procedimento ligado às sequelas do atentado a faca sofrido em 2018, durante a campanha eleitoral.

Segundo os médicos, Bolsonaro apresentou boa recuperação clínica, sem dores ou febre, e está estável. No entanto, a equipe médica recomendou que ele mantenha cuidados rigorosos nos próximos dias, incluindo uma dieta pastosa, sessões regulares de fisioterapia e, sobretudo, evitar aglomerações.

“Por enquanto, a gente orienta que ele faça uma dieta específica, evitar aglomerações, porque isso ainda pode interferir na recuperação da cirurgia”, explicou o médico Claudio Birolini, responsável pelo acompanhamento do ex-presidente.

A equipe médica também desaconselhou a participação presencial de Bolsonaro no ato convocado para quarta-feira (7), em Brasília, que pede anistia aos condenados pelos atos de 8 de Janeiro. “Recomendamos que o presidente não participe diretamente, pelo risco de infecções. É importante manter o resguardo”, afirmou o Dr. Leandro Echenique, outro integrante da equipe.

Apesar da recomendação, Bolsonaro afirmou que pretende acompanhar o evento à distância e deve convocar a imprensa nos próximos dias para falar sobre os processos que responde no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Vamos falar sobre tudo: joias, baleia, cartão de vacina, golpe… Tem coisas que são inacreditáveis, que ainda sustentam essas narrativas”, disse o ex-presidente na saída do hospital, cercado por apoiadores.

Esta foi a sexta cirurgia relacionada às consequências do ataque sofrido há quase seis anos. Bolsonaro enfrentava sintomas de obstrução intestinal enquanto viajava pelo interior do Rio Grande do Norte. Ele foi inicialmente atendido em Santa Cruz (RN) e transferido de helicóptero para Natal. Diante do agravamento do quadro, foi levado ao Hospital DF Star, em Brasília.

Nas redes sociais, Bolsonaro agradeceu à equipe médica e à recuperação bem-sucedida:

“Obrigado, meu Deus, por mais esse milagre (12 horas de cirurgia)… Obrigado Dr. Cláudio Birolini e equipe. Volto para casa renovado”, escreveu.

De acordo com o último boletim do hospital, o ex-presidente segue fazendo fisioterapia motora diariamente e recebe medidas preventivas contra trombose venosa.

