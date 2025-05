Homem é esfaqueado ao tentar apartar briga de casal em Terenos

Na madrugada deste domingo (4), um homem de 29 anos foi esfaqueado ao tentar separar uma briga de casal na região central de Terenos, município a cerca de 31 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com relatos, a vítima presenciou uma discussão intensa entre um casal e decidiu intervir para tentar acalmar a situação. Durante a tentativa, ele foi atingido por um golpe de faca no abdômen. Na região, o autor da agressão, é conhecido pelo apelido de “Buguinho”.

Devido à gravidade do ferimento, a vítima precisou ser transferida em vaga zero para Campo Grande, onde recebe atendimento médico. O caso segue sendo investigado e ainda não há informações sobre a prisão do agressor.

