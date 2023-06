Turista francesa morre após veículo colidir na traseira de carreta

Uma turista francesa, identificada como Michele Francine Kim Rollin, de 24 anos, morreu na noite de noite (12), após o veículo em que ocupava, atingir a traseira de uma carreta Scania, na MS-178, entre as cidades de Bonito sentido Bodoquena.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista, de 62 anos, conduzia um Chevrolet Spin, tipo táxi, com Michele e mais duas passageiras, estava sentido o município de Bonito, quando ao passar pela entrada do passeio Nascente Azul, localizado em uma curva, acabou colidindo na traseira e uma carreta.

Ainda conforme informações do registro, Michele estava sentada no banco do passageiro, atrás do motorista e acabou morrendo no local. As outras duas ocupantes do carro, de 54 anos e 35 anos, não se feriram. Testemunhas foram ouvidos no local e relataram aos policiais que a carreta envolvida seguiu viagem após o acidente. Diante das informações, as equipes policiais realizaram bloqueios pela região na tentativa de localizar o caminhoneiro.

Após diligências pela rodovia, os policiais encontraram o caminhoneiro de 35 anos, no município de Bodoquena. Ao deparar com a Scania, os policiais realizaram sinal de parada, obedecida pelo motorista. Aos militares, o condutor relatou que alguém havia colidido na traseira do seu caminhão, mas não sabia onde, porque não sentiu a colisão. Ele ainda disse a guarnição da Polícia Militar que só percebeu quando chegou na empresa para descarregar a mercadoria e viu o sano na lateral traseira do veículo.

A perícia técnica foi acionada e constatou que a carreta estava realmente envolvida no acidente, após encontrar pedaços do Chevrolet Spin. O caminhoneiro passou pelo teste de bafômetro e o resultado deu negativo.

O caso foi encaminhado e registrado como homicídio culposo na delegacia de Bonito.

