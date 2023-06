Jovem é intubado após colidir motocicleta na traseira de caminhão estacionado

Um jovem de 22 anos, foi socorrido em estado grave, após colidir a motocicleta em que conduzia na traseira de um caminhão, na noite de ontem (12). O acidente aconteceu na Avenida Ezequiel Ferreira Lima, no Conjunto Aero Rancho, em Campo Grande. O rapaz foi intubado no local e encaminhado para Santa Casa de Campo Grande.

Conforme o registro policial, o motociclista seguia pela via numa Honda CG 160, de cor vermelha, quando colidiu na traseira do caminhão Ford Cargo branco, estacionado no mesmo sentido que o condutor trafegava.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o jovem sofreu ferimentos graves, ficou inconsciente, foi intubado e socorrido pela Ursa (Unidade de Resgate e Serviço Avançado) para o pronto-socorro da Santa Casa.

Ainda conforme dados do boletim de ocorrência, o local foi periciado, mas moradores no momento do desespero, retirou a motocicleta do lugar o que dificultou o trabalho da perícia técnica. A motocicleta teve o farol, para-lamas dianteiro, tanque e retrovisor danificados com o impacto da colisão. O caminhão teve para-choque traseiro amassado.

