Museu da Imagem e do Som e Boca Filmes exibem “Sertânia” na quarta-feira

O MIS (Museu da Imagem e do Som), unidade da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), em parceria com o coletivo de cinema “A Boca Filmes”, recebe o cineclube temático “Era uma vez o faroeste”, que apresentará seis sessões com variados filmes do gênero e, na sessão desta quarta-feira (14) o longa-metragem “Sertânia”. As exibições são gratuitas.

O filme é dirigido, escrito e montado por Geraldo Sarno. Teve sua estreia no circuito de Festivais Cinematográficos no ano de 2020, sendo exibido também no Festival de Havana, Mostra de Cinema de Tiradentes e Festival Ecrã. Bem recepcionado pela crítica especializada, foi um dos filmes brasileiros mais comentados de 2020.

Sertânia relata os delírios de Antão (Vertin Moura), um jagunço que faz parte do bando de Jesuíno (Julio Adrião), misturando metalinguagem e montagem não-linear são exibidas as carências emocionais e projeção da figura paterna em Jesuíno, o conflito interno a respeito dos assassinatos que Antão provoca e a fome no Nordeste.

Diretor – Geraldo Sarno, de 83 anos, é roteirista e diretor, ficou conhecido por abordar temas como o movimento migratório brasileiro (em especial o nordestino), as religiões e a cultura popular. Em 2008, recebeu o prêmio de melhor direção no Festival de Brasília, pelo filme Tudo Isto me Parece um Sonho, sobre a história do general pernambucano Ignácio Abreu e Lima. Dirigiu mais de 15 filmes entre documentários e ficções.

A Boca filmes é um coletivo formado por ex-estudantes do curso de graduação em Audiovisual da UFMS. Desde a sua criação, em 2022, vem produzindo diversos eventos culturais na cidade de Campo Grande e está, ininterruptamente, com ciclos de cineclubes temáticos e projetos de ensino sendo realizados pela capital. Esta já é a sua segunda parceria com o MIS.

Verifique a classificação indicativa dos filmes na programação.