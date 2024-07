MS teve o maior consumo de energia do Brasil no mês de maio

Estado registrou percentual de 13,3%, segundo dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

Levantamento da CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica) aponta que Mato Grosso do Sul foi o estado brasileiro que registrou o maior consumo de energia elétrica no mês de maio deste ano, com o percentual que chegou a 13,3%. Em Mato Grosso do Sul, o consumo ficou em 785 megawatt e a geração em 686 mw.

Conforme a CCEE, quase todos os estados apresentaram alta no consumo de eletricidade no mês citado. Neste período, comumente, o País registra avanço de frentes frias, mas a situação inversa, de ondas de calor e menos chuva, elevou o consumo de eletricidade em todas as regiões. “Além de MS, destacaram-se também Paraná (10,7%), São Paulo (10,3%) e Amazonas (8,9%). Rondônia e Rio Grande do Sul tiveram queda no consumo em -2,6%. A situação no estado gaúcho é impactada diretamente pelas enchentes e a crise climática no começo de maio”, detalhou.

De acordo ainda com os dados, o ramo que mais “tomou” energia foi o de madeira, papel e celulose (101,7%); em seguida extração de minerais metálicos (53,8%); e químicos (44%). Setor de alimentos demandou 16,4% de energia; bebidas, 14,5%; e comércio, 10,5%.

Brasil

O País teve consumo de 70.207 megawatts médios, aumento de 8% se comparado com o mesmo mês do ano passado.

O mercado regulado tem maior influência do clima. Por conta do calor, o consumo no segmento avançou 12,3% na comparação anual.

Já no ambiente livre, que é quando o comprador pode escolher de quem quer adquirir seu fornecimento e negociar, o aumento foi de 1,8%.

Em relação ao ramo dos gastos, na comparação com o mesmo período de 2023, o destaque fica para o setor de Madeira, Papel e Celulose (7,4%); Saneamento (6,5%) e Bebidas (6%). Entre os que registraram maior declínio estão a indústria têxtil (-6,5%), químicos (-4,5%) e veículos (-2,1%).

