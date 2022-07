Presidenta do PTB Mulher diz que sociedade precisa parar de impor a forma que a mulher deve ser

A advogada e presidente do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) Mulher, Renata Barbosa Lacerda, está cada vez mais envolvida com questões de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. No estúdio do O Estado de MS, a responsável pelas mulheres do partido político conta que está comprometida em convencer mulheres à entrar na política.

Convidada há oito meses pelo ex-senador Delcídio do Amaral (PTB), Renata acredita que este é o maior desafio dela e do PTB Mulher. Além disso, sua missão é saber o porque que algumas delas preferem não se envolver na questão política.

“Como mulheres, devemos apresentar as nossas necessidades, nossas vontades e nosso problemas. Pois tudo que atinge uma mulher atinge a família. Existe a necessidade de falarmos mais do interesse da mulher e meu grande desafio é saber o porque que algumas mulheres não querem se comprometer.”

“Porém, também vejo muitas mulheres se interessando na política e acho que as mulheres têm um olhar diferente nesse sentido. A maternidade faz de nós mais sensíveis às dores. Sendo assim, somos mais preocupadas pelo universo familiar”, acredita.

Durante a entrevista, Renata pontua que a sociedade deve parar de impor a forma que a mulher deve ser. “Se a mulher quer cuidar da carreira, tudo bem. Se quiser parar de trabalhar para cuidar da casa, excelente também. Qual o problema? O passo que cada mulher deve dar deve ser exclusivamente decidido por ela.”

Pré-candidatas

Renata conta que tem acompanhado a primeira seleção das mulheres pré-candidatas do PTB. “Precisamos ver as mulheres de todas as camadas da sociedade para que elas tragam a vivencia e necessidades, em todos os status sociais.”

“Tenho acompanhado pessoalmente reuniões, muitas delas não novatas na política e estamos promovendo para elas cursos de capacitação, disponibilizando um advogado na área do direito eleitoral para organizar a própria campanha, esse é o papel do partido” conta.

Outras bandeiras

O PTB Mulher também se preocupa com outras questões que, segundo a presidente do PTB mulher, empacam o desenvolvimento do Estado. Por exemplo, o fato dos jovens estarem com alto índice de desemprego. “Essa é uma bandeira que todos os jovens tendem a abraçar.”

“Esse assunto nos aflige, porque temos filhos e sobrinhos. Sem emprego, como ficam as famílias? Uma família com um membro desempregado gera um impacto muito grande.”

Outra questão que preocupa o partido é a situação do meio ambiente, segundo Renata. Ela, que também tem uma empresa de reciclagens, diz que a maior parte de MS tem problema sério com esgoto e saneamento.

“Estamos acima do Aquífero Guarani. Se nós tivermos uma contaminação de água, teremos problemas na geração futura. Além disso, devemos frear o consumismo e reutilizar mais as coisas”, alertou.

“Outra questão é o impacto sobre as empresas, precisamos fazer uma reforma tributária/fiscal. Essas que foram feitas até hoje não foram significativas. Não desonerou de forma contundente o empresariado. Temos muito que discutir”, concluiu.