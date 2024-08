Federação de Futebol de MS convoca reunião com clubes para definir detalhes da Série A do campeonato de 2025

A Federação Estadual de Futebol divulgou na sexta-feira (16) a convocação para uma reunião técnico-administrativa com os oito times garantidos na Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2025. O encontro está marcado para a próxima quinta-feira (22), na sede da entidade.

De acordo com a Diretoria de Competições da Federação, a reunião tem como principal objetivo orientar os dirigentes dos clubes a respeito dos novos modelos de laudos técnicos dos estádios e dos documentos obrigatórios que devem ser apresentados para a participação no campeonato. A discussão também incluirá uma possível fórmula de disputa, as datas de início e conclusão do torneio, bem como outros detalhes essenciais para a organização da competição.

Os clubes convocados para o encontro incluem o atual campeão estadual, Operário, além de Atlética Portuguesa, Aquidauanense, Corumbaense, Costa Rica Esporte Clube, Coxim, Dourados Atlético Clube e Ivinhema. Esses times já estão confirmados na disputa da Série A do próximo ano, enquanto dois outros clubes oriundos da Série B, que tem início previsto para setembro, também se juntarão à competição.

A reunião promete ser um momento importante para o planejamento e estruturação do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2025, com o objetivo de garantir que todos os requisitos e regulamentos sejam cumpridos pelos clubes participantes.

Com a presença dos dirigentes das principais equipes do Estado, a expectativa é de que sejam definidas diretrizes que assegurem a competitividade e boa organização, mantendo um bom nível do futebol sul-mato-grossense.

