Traficante pula de caminhão em movimento e deixa para trás 10 toneladas de maconha

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) apreendeu, nessa quinta-feira (18), na MS-156, em Amambai, distante 340 quilômetros de Campo Grande, cerca de 10 toneladas de maconha sendo transportadas em um caminhão baú.

De acordo com informações, os agentes realizavam fiscalização de rotina na rodovia, quando deram ordem de parada ao veículo. Porém, o motorista acelerou e iniciou fuga pela estrada.

Alguns quilômetros à frente, motorista e passageiro pularam do caminhão ainda em movimento, que sem controle, caiu em uma vala às margens da pista.

O condutor conseguiu fugir em meio à mata e não foi localizado. Já o outro envolvido, de 23 anos, fraturou uma das pernas durante a queda e acabou preso. Quando os militares abriram o baú, encontraram dezenas de fardos contendo tabletes da droga.

Aos militares, o homem contou que não sabia o nome do parceiro e que pegou a droga em Coronel Sapucaia com destino à cidade de Dourados. Ao todo a carga de entorpecente está avaliada em R$ 20 milhões.

O jovem foi socorrido e encaminhado para um hospital da região, onde permanece internado sob escolta até receber alta e ser levado ao presídio.

