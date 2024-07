Mais de mil motoristas são multados em quatro dias de operação

Após quatro dias, a Polícia Militar de Trânsito encerrou a Operação Faixa Exclusiva, em Campo Grande, com objetivo de notificar motoristas que insistem em transitar nas faixas exclusivas aos ônibus. Ao todo, 1.150 infrações foram lavradas.

De todos os dias da Operação, o primeiro foi o recordista em notificações. Na terça-feira, 331 condutores foram multados; na quarta 273, na quinta 252 e hoje, sexta feira, 194.

A ação aconteceu na Avenida Duque de Caxias e nas ruas Rui Barbosa e Brilhante. A notificação por usar a faixa exclusiva é gravíssima, com sete pontos e com o valor de @$293,47. O subcomandante da Polícia Militar, major Everton Myller, pontua quando o condutor pode fazer o uso da faixa.

“A faixa é exclusiva, então a pessoa só pode se fazer o uso dessa faixa quando ela for fazer uma conversão, ou for acessar um comércio ou uma residência local. A gente orienta sempre procurar fazer o acesso nessa faixa no quarteirão que ela vai acessar o comércio, evitar de vir há um certo tempo atrás porque se o agente da autoridade de trânsito visualizar que a pessoa se beneficiou para ela daquele uso daquela faixa e deste modo causou transtorno aos veículos que precisam dela, é lavrada a notificação”, disse.

