Romão Avila Milhan Junior é nomeado Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul

Nesta quarta-feira (27), o governador Eduardo Riedel, do PSDB, oficializou a nomeação de Romão Avila Milhan Junior para assumir o comando do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). Romão Avila ocupará o cargo de Procurador-Geral de Justiça (PGJ) pelos próximos dois anos, de 2024 a 2026, conforme determinado pelo decreto.

A nomeação de Romão Avila vem após sua eleição, realizada na última sexta-feira (22), onde ele foi o único candidato inscrito. Com uma aprovação de 98,63%, correspondendo a 216 votos de um total de 219 eleitores, Romão obteve um amplo respaldo da comunidade do Ministério Público do estado.

Natural de Umuarama, no Paraná, Romão Avila é especialista em Direito Penal e possui uma trajetória profissional diversificada. Antes de sua carreira no MPMS, ele atuou como defensor público no estado do Espírito Santo e foi aprovado em concurso para juiz no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Sua jornada como promotor em Mato Grosso do Sul teve início em 2010, e desde então, ele acumulou experiência em diversas comarcas, incluindo Itaporã, Sete Quedas, Iguatemi, Ivinhema, Deodápolis, Glória de Dourados, Ponta Porã, Dourados, Angélica e Fátima do Sul.

Além de sua atuação no campo jurídico, Romão Avila também se destacou no cenário associativo, sendo presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP) por dois mandatos consecutivos, de 2019 a 2023.

O atual Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, permanecerá no cargo até o próximo mês de maio, quando então Romão Avila assumirá oficialmente suas novas responsabilidades à frente do Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

