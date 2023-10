Precisando de emprego? Mais de 7 mil vagas são ofertadas essa semana em todo o estado

Na capital são mais de 4 mil vagas

Com a economia aquecida e a aproximação das festas de fim de ano, o número de vagas ofertadas pela Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) continua em alta com 4.792 postos de trabalho em todo o Estado.

Na capital, estão sendo ofertadas 1.869 oportunidades de trabalho. Dentre elas, 80 vagas para atendente de telemarketing, sendo 20 apenas para PcDs (Pessoas Com Deficiência). A Funtrab, em Campo Grande, que fica na rua 13 de Maio, área central da cidade, também possui vagas para eletricista de linha de baixa-tensão (50), auxiliar de linha de produção (122), além de oportunidades para camareira, barista, barman, farmacêutico, além de estágios para pedagogo, educador físico, técnico em enfermagem, engenheiro civil e engenheiro elétrico.

Já pela Funsat (Fundação Social do Trabalho), são ofertadas 2.687 vagas de emprego nessa semana. As contratações são para 173 profissões, em 216 empresas de Campo Grande. De acordo com a Funsat, são 122 vagas para açougueiro, 66 vagas para desossador, 48 vagas para auxiliar de linha de produção, 15 vagas para carpinteiro, 15 vagas para atendente de lanchonete e 14 vagas para cumim.

Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem experiência prévia do candidato na função, são oferecidas 1.636 oportunidades em 83 funções. Os processos seletivos são para auxiliar nos serviços de alimentação, com 136 vagas, empacotador (a mão), com 27 vagas, fiel de depósito, com 14 vagas, atendente de padaria, com 12 vagas, auxiliar de garçom, com 6 vagas, entre outros.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 35 vagas em 15 profissões. As oportunidades são para auxiliar de limpeza, com 7 vagas, varredor de rua, com 4 vagas, atendente de telemarketing, com 2 vagas, auxiliar de estoque, também com 2 vagas, vendedor interno, com 1 vaga, entre outras.

No interior

Já em Dourados, maior cidade do interior do Estado, são mais de 410 oportunidades de empregos, com destaque para 25 vagas para operador de processo de produção, entre outras. A unidade da Funtrab fica na rua Mato Grosso nº 2100, no bairro Vila Planalto.

Em Cassilândia, a unidade da Funtrab, localizada na rua Antônio Batista de Almeida, nº 78-B, está com 346 vagas, sendo 20 para auxiliar de produção, 15 para motorista de caminhão, e mais 15 vagas para operador de máquinas florestais, entre outras.

A cidade de Chapadão do Sul também está com mais de 350 postos de trabalho em aberto, com 15 vagas para auxiliar técnico florestal, entre outras.

Os interessados em uma das vagas podem comparecer às unidades da Funtrab levando os documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30. A instituição avisa que todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

A lista completa de vagas já com os endereços das unidades da Casa do Trabalhador em cada município pode ser conferida neste link.

Com informações do Governo de MS e da Prefeitura de Campo Grande.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram