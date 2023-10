Homem morreu e cinco pessoas ficaram feridas após veículo colidir em árvore na BR-158

Um homem morreu e cinco pessoas ficaram feridas após um veículo em que estavam colidir em uma árvore, nas margens da BR-158, em Aparecida do Taboado, a 457 quilômetros de Campo Grande.

A colisão aconteceu por volta das 14h, quando o veículo ocupado por um homens, duas mulheres e duas crianças, por motivos que ainda serão apurados pela Polícia Civil, saiu da pista e colidiu contra uma árvore. Um dos homens que era passageiro do carro, morreu na hora. Os outros três ocupantes e uma criança foram arremessados para fora do veículo. Uma outra criança ficou presa nas ferragens.

Os cinco feridos foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa do município. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

