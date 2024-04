Brasileira destaque no basquete universitário dos EUA disputará WNBA

A brasileira Kamilla Cardoso estará entre as jogadoras disponíveis para o recrutamento da WNBA, nos Estados Unidos. A mineira de Montes Claros, de 22 anos, divulgou a informação por meio das redes sociais. A pivô, de 2,01m, é um dos destaques na temporada universitária defendendo o time de South Carolina.

“Obrigado a todo mundo que fez parte da minha jornada até agora. Estou animada para o que o futuro me reserva e mal posso esperar para onde vou neste próximo capítulo”, publicou no Instagram, rede onde tem mais de 150 mil seguidores.

Kamilla Soares Cardoso, de 22 anos, é natural de Montes Claros, norte de Minas. A jogadora fez a carreira toda nos Estados Unidos. Antes de representar South Carolina, ela jogou na Universidade de Syracuse.

A brasileira vive o melhor ano nos Estados Unidos. Titular, o time da brasileira terminou a temporada universitária com campanha invicita: 36 vitórias e nenhuma derrota.

“Quero agradecer a minha família pelo sacrifício de deixar uma garota de 14 anos se mudar para outro ponto do mundo em busca de seguir os sonhos e pelo amor e apoio incondicionais”, escreve em outro ponto.

A jogadora é cotada para ser selecionada entre as cinco primeiras jogadoras no recrutamento da WNBA. As escolhas serão feitas no dia 15 de abril. (Com Leonardo Parrela/ CNN Brasil)

