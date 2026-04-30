Time de Dourados pega América-RN nas oitavas da Copa LNF

O adversário do Juventude AG na sequência da Copa da Liga Nacional de Futsal está definido. Após sorteio realizado terça-feira (28), o representante de Mato Grosso do Sul terá pela frente o América-RN, em duelo único válido pelas oitavas de final da competição. A partida será disputada no Ginásio Municipal Ulysses Guimarães, em Dourados, com horário a ser definido.

O regulamento prevê apenas um jogo eliminatório. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será decidida na prorrogação e, persistindo a igualdade, nas cobranças de pênaltis. As datas e horários oficiais ainda serão confirmados pela organização do torneio.

O Juventude AG – que na fase anterior, superou Minas Tênis com vitória de 1 a 0 no domingo (26) – terá pela frente um adversário que também mostrou força diante de um rival tradicional. Também no domingo, o América-RN garantiu a classificação ao superar o Atlântico de Erechim-RS. Em casa, o time potiguar saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada por 2 a 1, com gols de Betinho e Felipe Patu, este último em cobrança de tiro livre.

O resultado evidencia o potencial competitivo do adversário potiguar mesmo fora de casa. Por outro lado, o fator local pode ser um diferencial importante para a equipe de Dourados, que contará com o apoio da torcida para tentar avançar às quartas de final.

Demais confrontos

Os outros duelos das oitavas de final também foram definidos no sorteio. O Apodi-RN recebe o Jaraguá-SC, enquanto o Joaçaba-SC enfrenta a ACBF-RS em casa. O São Lourenço-SC também joga diante de sua torcida contra o Corinthians, assim como a Liga São Caetano-SP, que encara o Umuarama-PR.

Na sequência, o Chopinzinho-PR terá o Joinville-SC como visitante, o Dracena-SP recebe o Concórdia-SC e o Lages-SC joga em casa contra o Vélez Camaquã-RS.

Ricardo Prado