SEMANA S: Senac MS oferece mais de 40 workshops e oficinas gratuitas nos dias 15 e 16 de maio

O Senac Mato Grosso do Sul realiza, nos dias 15 (sexta-feira) e 16 (sábado) de maio, uma programação de workshops e oficinas abertas ao público como parte da Semana S. As atividades integram diferentes áreas — tecnologia, saúde, beleza, gastronomia, finanças e empreendedorismo — e acontecem em Campo Grande.

Dia 15 — Senac Hub Academy e Centro de Convenções Dr. José Roberto Tadros

A Rua Francisco Cândido Xavier será fechada ao tráfego e vai se transformar em um grande espaço de convivência e conhecimento a céu aberto: food trucks, atrações culturais e ativações em um ambiente descontraído voltado a empresários e colaboradores do comércio e todas as pessoas que desejam fazer networking e aprimorar conhecimento de forma inovadora.

Além disso o Senac Hub Academy também estará de portas abertas e as atividades começam às 14h30 e se estendem até as 17h, com oficinas e workshops. Entre os temas abordados: inteligência artificial, engenharia de prompt, ciência de dados, desenvolvimento de agentes de IA e design de interfaces. Na área de gestão e negócios, os temas incluem liderança, empreendedorismo, gestão financeira para pequenos negócios, precificação e estabilidade financeira. Também há oficinas voltadas à saúde — primeiros socorros, saúde 360° e NR1 — e à beleza, com biossegurança para manicures, automaquiagem e aromaterapia.

À noite, no Auditório Dr. José Roberto Tadros, às 18h, o economista Gustavo Cerbasi apresenta a palestra Inteligência Financeira nos Negócios: Onde se esconde o lucro das boas empresas. Na sequência, às 19h, o comunicador Marcelo Tas fala sobre comunicação na aceleração digital.

Dia 16 — Parque das Nações Indígenas

No sábado, o Senac leva sua carreta de gastronomia e carreta de tecnologia ao Parque das Nações Indígenas, das 14h às 21h.

Na gastronomia, haverá três workshops práticos: Sorbet do Cerrado (14h30), Sabores de Dorama – Cozinha Coreana (15h30) e Crumbl Cookies Choco Dubai (16h30).

Na tecnologia, o workshop Automação Inteligente: Automatize com Manus AI, Canva e Instagram tem duas turmas: às 14h30 e às 16h.

O que é a Semana S

A Semana S em Mato Grosso do Sul é uma realização conjunta. Além do Senac, integram a programação a Fecomércio MS, o Sesc MS, o IPF MS e os sindicatos empresariais do comércio. A programação completa contempla cidades de todo o estado, com ações gratuitas nas áreas de educação, saúde, cultura, esporte e lazer.

Serviço:

Dia 15/05 — O Senac Hub Academ e o Centro de Convenções Dr. José Roberto Tadros ficam na Rua Francisco Cândido Xavier, 75

Dia 16/05 — Parque das Nações Indígenas: das 14h às 21h entrada gratuita. Programação sujeita a alteração.

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