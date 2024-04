Banco Central lança moeda de R$5 em comemoração aos 200 anos da Constituição

O Banco Central lançou nesta quinta-feira (11), em comemoração aos 200 anos da primeira Constituição, a moeda comemorativa de R$5, de prata. A cerimônia de lançamento foi realizada no Salão Nobre do Congresso Nacional.

A homenagem do Banco Central ao Poder Legislativo, celebra o bicentenário da primeira Constituição, que implementou o bicameralismo no país, com a criação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

A moeda comemorativa sobre os 200 anos da Constituição de 1824 é uma homenagem aos princípios fundamentais que moldaram e continuam a moldar o país, representando um marco na história constitucional brasileira.

Moedas comemorativas com o mesmo valor foram lançadas em 2015 para celebrar a cidade de Salvador e, em 2022, pelos 200 anos de Independência do Brasil. As moedas comemorativas são produzidas pela Casa da Moeda e são um registro de um episódio histórico, um ato de mérito pessoal ou uma efeméride cultural que adquire novo vulto e ganha registro para a posteridade.

Celebração ao bicentenário

A comemoração do bicentenário da Constituição de 1824 faz parte das ações que a Câmara dos Deputados realiza, desde 2017, para comemorar os 200 anos da Casa, que serão completados em 2026. O objetivo dos eventos é resgatar fatos significativos vinculados à origem da instituição.

A Constituição de 1824, que foi outorgada pelo imperador em 25 de março do mesmo ano, esteve em vigor, sem lapso de continuidade, até 1889. Nesse período se inserem momentos importantes em várias áreas, como no campo econômico, com início da industrialização, e nos campos social e militar.

A Carta Constitucional de 1824 foi a mais longeva da história nacional. O segredo da perenidade do texto da Carta Constitucional estava em sua plasticidade, que lhe garantia flexibilidade para se adaptar aos diversos momentos pelos quais o país passou ao longo dos 65 anos de sua vigência.

Mais informações sobre as ações que marcam os 200 anos da Câmara dos Deputados estão no portal da Casa.

Com informações do SCC10 e Câmara dos Deputados.

