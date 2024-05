Terceira frente fria seguida em MS aumenta chance de chuvas no Estado

A previsão para a semana, entre segunda (20) e quarta-feira (22), indica tempo firme com sol e variação de nebulosidade. Ao longo destes dias, as temperaturas estarão em gradativa elevação, podendo atingir valores entre 30-34°C.

Especificamente entre terça (21) e quarta-feira (22), são previstas mínimas entre 15-20°C e máximas entre 28-32°C para as regiões sul e sudeste. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 17-22°C e máximas entre 30-33°C.

Para as regiões norte, leste e bolsão esperam-se mínimas entre 17-22°C e máximas entre 31-33°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 18-21°C e máximas entre 29-31°C.

Nova frente fria

Entre quinta (23) e sexta-feira (24), há mudanças no tempo no estado do MS com a aproximação de uma nova frente fria, aliado ao avanço de cavados e atuação de uma área de baixa pressão atmosférica.

Estes sistemas irão favorecer o aumento de nebulosidade e há probabilidade para chuvas e tempestades, principalmente nas regiões sudoeste, centro-sul e pantaneira.

Na quinta-feira (23) estão previstas mínimas entre 15-19°C e máximas entre 27-31°C para as regiões sul, sudeste e sudoeste. Na região pantaneira esperam-se mínimas entre 20-22°C e máximas entre 30-32°C. Para as regiões norte, leste e bolsão esperam-se mínimas entre 17-20°C e máximas entre 32-34°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 19-21°C e máximas de até 31°C.

Na sexta-feira (24) devido ao avanço da frente fria pelo estado segue a probabilidade de chuvas e tempestades. Além disso, o avanço do ar frio deverá favorecer a queda nas temperaturas, com valores entre 10-14°C, com destaque nas regiões centro-sul, sudoeste e sudeste do estado. Pontualmente, podem ocorrer valores abaixo de 10°C.

