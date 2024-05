Concurso premia professores que criarem e aplicarem planos de aula sobre saneamento básico

Estão abertas as inscrições para o Programa Sanear, realizado pela Águas Guariroba, concessionária responsável pelo abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto em Campo Grande. O programa promove palestras sobre saneamento básico em escolas e premia professores que elaborarem e aplicarem planos de aula sobre o tema ao longo do período letivo na Rede Municipal de Ensino da Capital. As inscrições vão até o dia 26 de maio.

Neste ano, o concurso será direcionado apenas à professores de ciências e regentes, que atuam no 3º do Ensino Fundamental das Escolas Municipais de Campo Grande. Ao fim do programa, serão eleitos os três melhores planos de aula. Os professores vencedores do concurso serão premiados com: 1º lugar – Notebook (para o professor) e 1 Data Show (para a escola), 2º e 3º lugar – 1 smartphone.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Águas Guariroba (clique aqui). Os planos de aula deverão contemplar os benefícios que o saneamento (água e esgoto tratados) proporciona para a saúde, meio ambiente e qualidade de vida da população. Os professores irão participar de uma capacitação oferecida pela concessionária, que facilitará a aplicação e elaboração do conteúdo a ser premiado.

Além do concurso, os alunos do 3º ano das escolas que tiverem professores inscritos no programa Sanear também poderão participar de um concurso de tirinhas. As tirinhas deverão ser produzidas após uma palestra realizada pela concessionária nas escolas e direcionadas para a coordenação, que por sua vez deverá encaminhar a melhor tirinha para a Semed (Divisão de Ensino Fundamental e Média /DEFEM).

Os alunos que produzirem as duas melhores tirinhas irão receber um tablet como premiação.

“O saneamento básico é imprescindível para o desenvolvimento de um meio ambiente saudável, melhoria da qualidade de vida das pessoas, bem como para a diminuição de doenças. Por meio da prestação dos seus serviços, a Águas Guariroba tem dado a sua contribuição para fazer de Campo Grande uma cidade com mais saúde. Mesmo assim, ainda é grande o número de pessoas que, de maneira equivocada, optam por sistemas alternativos de abastecimento de água (poços) e de esgotamento sanitário (fossas). Para mudar essa realidade, a educação se mostra uma importante ferramenta de conscientização, podendo colaborar de forma única para que os estudantes de hoje se tornem adultos mais responsáveis e com valores socioambientais concretos”, pontua a coordenadora de Responsabilidade Social da Águas Guariroba, Bia Rodrigues.

Com informações da assessoria

