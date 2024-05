Atendimentos aos pets pelo Subea em Ação acontecem amanhã na Vila Nasser

Tem algum pet como cachorro e gato em casa e mora na região da Vila Nasser? A oportunidade ideal para levar o bichinho para receber atendimentos veterinários gratuitos acontece amanhã. A ação acontece amanhã no Cras Vila Nasser das 8h às 11h.

Serão ofertados os serviços de: consulta veterinária, vermifugação, medicação para controle de pulgas e carrapatos, microchipagem, encaminhamento para castração de machos e fêmeas e orientações educativas contra os maus-tratos.

A Subsecretaria de Bem-Estar Animal (Subea) destaca que nessas ações não é exigido o número do NIS do tutor, somente documento com foto e comprovante de residência.

O programa visa levar os serviços oferecidos pela Prefeitura para população que por algum motivo não consegue levar seu animal até a unidade de atendimento da Subea. O CRAS Vila Nasser fica localizado na Rua Januário Barbosa, 366.

