Terça em MS tem alerta de chuvas intensas e temperaturas máximas na casa dos 30ºC

A previsão meteorológica para esta terça-feira (9), alerta para possíveis pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e ventos intensos em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as instabilidades atmosféricas são resultado da presença de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, combinada com umidade do ar abundante na região.

As condições meteorológicas desfavoráveis são agravadas pelo deslocamento de cavados e pela aproximação de uma frente fria, contribuindo para a formação de nuvens carregadas e chuvas intensas em áreas específicas do estado.

No início desta manhã, Campo Grande amanheceu céu parcialmente nublado e com temperatura mínima dede 23ºC. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima para a capital sul-mato-grossense deve atingir os 28ºC ao longo do dia.

Para a região pantaneira, as previsões indicam máximas de 32ºC em Corumbá e Porto Murtinho, 31ºC em Coxim e 30ºC em Aquidauana. No sul do estado, as temperaturas máximas variam entre 26ºC em Ponta Porã e 30ºC em Dourados.

Além disso, outras regiões também serão impactadas pelo clima instável. Nova Andradina e Paranaíba registrarão máximas de 27ºC, enquanto Naviraí e Costa Rica chegarão aos 28ºC. Três Lagoas, Ivinhema e outras localidades atingirão os 28ºC, Nova Alvorada do Sul alcançará 29ºC, Maracaju 30ºC e Bonito 31ºC.

No entanto, um alerta emitido pelo Inmet destaca a possibilidade de chuvas intensas em várias partes do estado. O alerta prevê um volume de água de até 30 milímetros por hora e ventos que podem atingir até 60 km/h até o final desta manhã.

As áreas afetadas pelo alerta incluem não apenas Campo Grande, mas também Água Clara, Alcinópolis, Anaurilândia, Angélica, Aparecida do Taboado, e uma série de outras cidades, como Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Camapuã, Cassilândia, e muitas outras.

Com informações do Cemtec e Inmet.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram