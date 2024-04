Aplicação de vacina antirrábica acontece em três dias durante a semana em Dourados; Confira detalhes

Nesta semana acontece a vacinação antirrábica em seis pontos em Dourados. Serão vacinados cães e gatos acima de três meses de idade. Além dos pontos, a vacinação também acontece normalmente na sede do CCZ de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 14h às 17h.

Pontos de vacinação

A ação começa nesta terça-feira (9), com ponto móvel de vacinação no CSU do Jardim Água Boa, na rua Salviano Pedroso, esquina com rua Bela Vista. O atendimento acontece entre 8h e 11h e depois entre 13 e 16h.

Na sexta-feira (12), agentes do CCZ estarão no Pet Shop Amor de Patas, na rua Filomeno João Pires, 1677, esquina com a rua Brasil, no bairro João Paulo II. O atendimento acontece entre 8h e 11h e depois entre 13 e 17h.

No sábado (13), a vacinação acontece em quatro pontos, entre 8h e 12h. No Pet Shop Amor de Patas; no Preço Bom da Ração I, localizado na rua Dom João VI, nº 1770, Jardim Monte Líbano; no Preço Bom da Ração II, na Rua Pedro Gomes de Souza, nº 2295 C, Altos do Alvorada; e na loja Pet & You, na Rua Albino Torraca, nº 842, Centro, em frente ao supermercado Abevê.

A sede do CCZ em Dourados fica localizada na Rua Vicente Lara, 855, Jardim Guaicurus. Os pontos podem ficar sujeitos a alteração, sem aviso prévio, devido a condições climáticas ou outras eventualidades. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (67) 99960-9028.

