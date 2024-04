PT escolhe Tiago Botelho e quer Laerte Tetila como vice

Ao ter o nome confirmado como pré-candidato a prefeito de Durados pelo PT, o professor Tiago Botelho defendeu a necessidade de renovação dos quadros, mas também ressaltou a velha guarda petista que pode levar o partido a escolher Laerte Tetila (único prefeito eleito pelo PT em Dourados) para ser o seu vice. Para Tiago, uma das prioridades é a chapa de vereadores. “Estamos trabalhando para ter uma chapa forte e representativa do PT junto com os partidos da Federação, PCdoB e PV, com o objetivo de eleger 3 ou 4 vereadores”.

Propor uma pré-candidatura de oposição à gestão de Alan Guedes (PP) e conectar a gestão municipal com os programas e políticas públicas do Presidente Lula e do legado da gestão Laerte Tetila, único prefeito eleito pelo PT em Dourados. Para Tiago, uma das prioridades é a chapa de vereadores. Unificar o partido internamente é o desafio de Botelho, incluindo o apoio dos deputados federais Vander Loubet e Camila Jara, e os deputados estaduais Gleice Jane, Pedro Kemp e Zeca do PT. Ainda ocupando o cargo de Superintendente do Patrimônio da União no Mato Grosso do Sul, Tiago Botelho é da Faculdade de Direito da UFGD. Concorreu ao Senado na eleição de 2022, ficando em 3º lugar com mais de 178 mil votos, 21.708 em Dourados.

Ao fim da apuração, Tiago destacou o respeito mútuo construído com o vereador Elias Ishy durante o processo eleitoral: “Agradeço ao vereador Elias pelo respeito e companheirismo durante as prévias, e todos nós do PT valorizamos imensamente sua história e trabalho dedicados ao PT em Dourados”.

Botelho recebeu o apoio nas prévias realizadas no domingo (7) de 293 votos, enquanto o vereador Elias Ishy obteve 88 votos. Com discurso de unidade, o PT viu nas prévias um momento de exaltação da democracia interna e da participação de sua base para a escolha do melhor representante para a disputa de outubro.

