Corinthians assume liderança, Verdão e Galo empatam no Brasileiro. Com um público de mais de 40 mil pessoas no Allianz Parque, Palmeiras e Atlético-MG empataram por 0 a 0, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, ambas equipes vão a 16 pontos na tabela, vendo o Corinthians, que havia iniciado a rodada empatado com as duas, assumir a liderança isolada da competição, com 18 pontos. No último jogo de ontem (4), o Timão venceu fora de casa o Atlético-GO por 1 a 0.

O jogo teve um clima tenso, presente desde o início, quando, antes dos 10 minutos, Nacho Fernandez, do Galo e Gabriel Menino, do Palmeiras, se estranharam. Os dois voltariam a ter problemas ainda no primeiro tempo, com cada um recebendo um cartão amarelo.

O empate sem gols representou a 15ª partida consecutiva do Palmeiras sem derrota (no Brasileiro, perdeu apenas o jogo de estreia, contra o Ceará). A equipe busca ampliar a marca na quinta (9), diante do Botafogo, novamente no Allianz Parque. Na véspera, que fica atrás do Palmeiras na terceira colocação pelos critérios de desempate encara o Fluminense no Maracanã.

*Com informações Agência Brasil