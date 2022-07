Corinthians faz último treino e pode enfrentar Fluminense com apenas um titular

O Corinthians fez na manhã desta sexta-feira (1º) seu último treino antes de viajar ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense, às 16h30 (de Brasília) deste sábado (2), no Maracanã. O técnico Vítor Pereira fez os últimos ajustes em um time bem alternativo, que pode ter apenas um titular em campo no Maracanã.

A partida é válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 26 pontos, o time alvinegro tem chance de colar na liderança com uma vitória fora de casa -o líder é o rival Palmeiras, com 29 pontos.

Segundo o clube paulista divulgou, na manhã desta sexta-feira os atletas aptos a treinar em campo fizeram trabalho de posse de bola em espaço reduzido e ensaio de bolas paradas e finalizações. A novidade foi Yuri Alberto, reforço anunciado há dois dias, que participou de parte das atividades com o grupo.

A tendência no Rio é que o técnico do timão poupe a maioria dos jogadores que pretende usar na terça-feira (5), no reencontro com o Boca Juniors, em Buenos Aires. Cássio deve ser o único titular em campo.

Dos demais, os que têm alguma chance de começar jogando contra o Fluminense são Fábio Santos e Júnior Moraes, que atuaram por poucos minutos no jogo passado, e Cantillo, que estava suspenso na ida das oitavas da Libertadores. Ainda assim, a tendência é que o trio tenha minutos administrados para evitar aumentar ainda mais a lista de desfalques.

O Corinthians tem atualmente nove lesionados: Gil, Fagner, Rafael Ramos, Maycon, Du Queiroz e Renato Augusto têm problemas musculares de diferentes gravidades; Gustavo Mosquito tem tendinite; Paulinho só deve voltar em 2023; e Willian é dúvida depois de deslocar o ombro. Roni não visita o Fluminense porque está suspenso (acúmulo de cartões). Além disso, Ivan e Gustavo Mantuan (negociados com o Zenit) e João Pedro (fim de empréstimo) naturalmente estão fora do jogo.

O técnico Vítor Pereira vê os desfalques aumentarem a cada jogo, está há dois meses com sérios problemas médicos no time titular e só teve força máxima à disposição duas vezes desde que assumiu o cargo.

Fluminense

O Fluminense, por sua vez, não poderá contar com Nonato e John Kennedy, que cumprem suspensão após terem tomado o terceiro cartão amarelo. Também será a primeira partida do técnico Fernando Diniz sem Luiz Henrique, que foi contratado pelo Betis, da Espanha.

