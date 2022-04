Chuva começa no nordeste da Capital e se espalha para outras regiões da cidade

Campo Grande recebeu uma chuva na tarde de hoje (4), que atingiu primeiramente os bairros Maria Aparecida Pedrossian e Jardim Noroeste, saída para Três Lagoas. Mesmo com nuvens fechando o tempo em praticamente toda a Capital, as áreas próximas das avenidas Ministro João Arinos e Coronel Antonino foram as primeiras a receberem a chuva que acabou chegando ao restante da cidade.

Durante a live de O Estado Online, uma internauta também relatou que na região alta da avenida Mato Grosso, a chuva também chegou, assim como no Centro de Campo Grande. Além disso, a reportagem chegou a mostrar um ponto alagado na entrada do Jardim Noroeste.

A meteorologia indicou temperaturas elevadas ao longo desta semana, além de baixa umidade relativa do ar. Porém, havia probabilidade de pancadas isoladas de chuva em algumas áreas. Confira a previsão do tempo completa.

Com informações da repórter Vivian Bacarji.

