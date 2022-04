Em Corumbá, “Abril do Livro” será cheio de histórias literárias

Abril iniciou bem literal em Corumbá, com mais uma edição do “Abril do Livro”, nos dias 4 à 9 desse mês, na Biblioteca CEU Heloísa Urt. Promovendo uma festa divertida, cheia de imaginação e muito literária, com leitores de todas as idades e apaixonados pela leitura. O evento é em alusão as datas comemorativas desse mês relacionadas ao livro e à literatura.

A contação de história já é uma tradição no evento e este ano estarão presentes muitos contadores. Entre eles: Cristine Wutzke, Lucas Oliveira, Melina Melgar, Mirian Bastos, Nilva Moura, Salim Haqsan e da Capital, Elaine Guarani. Será um caldeirão de histórias!

Na terça-feira, dia 05, a autora Glaucia Silva, falará sobre seu livro “Causos Pantaneiros” e no dia 09, encerrando o evento, a conversa será com o autor Lourival Monteiro de Moraes sobre o livro “Treze contos verdadeiros que ninguém ousaria duvidar”.

Uma festa como essa reúne apaixonados por literatura e aspirantes a esse universo, parceiros e amigos da biblioteca. Como é o caso dos autores André Ramalho e Anna Lucia Almeida Dichoff que realizarão mediações de leituras de seus livros e do grupo Killa Kingz que se unirá com declamações e slam.

Haverá exposição de artes plásticas e das novidades no acervo da biblioteca. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público, e acontecem de segunda a sábado nos horários das 08h -11h e 14h- 16h.