Chuva passageira marca início de semana instável na Capital; veja previsão

A chuva rápida, passageira, mas eficaz, baixou as temperaturas hoje (4) e molhou “bonito” Campo Grande em regiões isoladas da cidade. No momento, São Pedro deu uma trégua, mas a previsão é de mais aguaceiro para o resto da semana.

É o que indica o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado do Mato Grosso do Sul). Conforme o instituto, o tempo ficará instável até a próxima segunda, com sol entre nuvens a partir de amanhã até sexta-feira, quando – no fim de semana – volta a chover na Cidade Morena.

Inclusive, voltado ao clima desta segunda-feira, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) já havia alertado um aguaceiro parcial para Campo Grande. O aviso das 16h relatou chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, acompanhadas de ventos intensos – de 40 a 60 km/h).

Por enquanto, há baixo risco de corte de energia elétrica e queda de árvores, porém certas vias do município já ficaram congestionadas – tanto o trânsito de carros quanto o de pedestres –, algumas já inacessíveis pelo volume de água como informou O Estado MS há pouco.

Inverno “molhado”

As condições meteorológicas para este inverno são já são o oposto do que o que o sul-mato-grossense previamente conhece – estação curta, agradável e de céu quase sem nuvens. Bem diferente do observado neste verão, a estação tipicamente “mais fria do ano” será um tanto quanto “molhada”.

Da semana passada para cá, a Capital vem observado céu instável, chuvas intensas e queda brusca de temperatura, com mínimas de 21-23ºC, mas com sensação de menos devido a umidade relativa do ar.

E por falar das temperaturas, ao longo do ano – em geral –, o Estado apresenta uma temperatura entre 16ºC a 31ºC. Veremos como será neste ano, já um tanto quanto diferente.