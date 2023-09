Tempo estável e temperaturas acima dos 35ºC marcam o sábado em MS

Após as chuvas e o clima mais ameno, os sul-mato-grossenses podem esperar um sábado (16), de tempo instável em grande parte do Estado. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), tem possibilidade de chuva, amanhã (17), na região centro/ norte de Mato Grosso do Sul.

Para hoje, são previstas temperaturas mínimas entre 12-14°C e a máxima atingindo próximo aos 39ºC., em Coxim.

Em Campo Grande, a mínima será de 17ºC e a máxima de 32ºC. Já em Dourados, as temperaturas variam entre 13ºC e 32ºC. Na região sul do Estado, Ponta Porã registra hoje temperaturas entre 14ºC de mínima e 30ºC de máxima. Já na região pantaneira, Corumbá registra pela manhã, a mínima de 20ºC e a máxima de 32ºC.

