Michelle tem apoio em MS como potencial candidata à Presidência

Existe expectativa de que ex-primeira-dama venha a Mato Grosso do Sul

Em meio à crescente especulação sobre as eleições presidenciais de 2026 no Brasil, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estão demonstrando apoio à possível candidatura da ex- -primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Com o ex-presidente enfrentando desafios legais que podem impedir sua participação na corrida eleitoral, muitos deputados e vereadores bolsonaristas de Mato Grosso do Sul veem Michelle como uma escolha louvável para representar o movimento político nas urnas.

Consultados pelo jornal O Estado, diversos parlamentares bolsonaristas expressaram certo entusiamo à ideia de Michelle Bolsonaro concorrer à Presidência. A maioria deles manifestou preferência por Michelle em relação a outros possíveis candidatos, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

O deputado Coronel David destacou que, atualmente, sua prioridade é continuar apoiando Jair Bolsonaro e que só se manifestará sobre outras opções quando todas as vias legais forem esgotadas. “Meu candidato, até que não haja mais nenhuma possibilidade, chama-se Jair Bolsonaro. Eu não opino em hipótese. Meu candidato chama-se Jair Bolsonaro”, disse, ao jornal O Estado.

Enquanto isso, Capitão Contar (PRTB) afirmou seu apoio, desde que seja um nome em consenso com as lideranças. “Acho que pode ser um nome viável, mas o importante é que esse alinhamento seja feito com o apoio e consenso de outros nomes, como Zema, Tarcisio, Ratinho Jr. etc”.

O vereador de Campo Grande, Tiago Vargas (PSD), ressaltou que a figura de Michelle Bolsonaro, como mãe e mulher religiosa, é um fator que agrada à direita conservadora, tornando-a uma opção atraente para muitos eleitores. “Acho o nome da ex-primeira-dama um excepcional nome. Ela representa os anseios da direita brasileira, que é Deus, pátria, família e liberdade. Tenho certeza de que ela não contará só com apoio do presidente Bolsonaro, como de toda a direita do Brasil”, disse o vereador, que acrescentou: “Michelle Bolsonaro é mãe, mulher, temente a Deus e estará sabendo direcionar o Brasil nos melhores caminhos para o seu desenvolvimento”.

O ex-deputado Evander Vendramini (PP) enfatizou que qualquer indicação feita por Jair Bolsonaro contará com seu total apoio, destacando a lealdade da base bolsonarista ao ex-presidente. “Se ele não puder concorrer, eu apoiaria ela, sim. E apoio qualquer um que ele indicar”, disse Vendramini.

O deputado Zé Teixeira (PSDB) menciona que Michelle é um nome forte. “Com certeza, mas acho melhor o Tarcisio.”

Agenda em MS

Em Mato Grosso do Sul, o PL vai trabalhar para eleger prefeitos(as) em 2024 e é previsto que Michelle Bolsonaro cumpra agenda nas principais cidades, para alavancar pré- -candidatos(as) do grupo político. Em Campo Grande, por exemplo, se o PL se aliar ao PP, a ex-primeira-dama pode caminhar ao lado da prefeita Adriane Lopes (PP), pupila da senadora Tereza Cristina (PP) e ajudar a alavancar eleitores, já que ambas carregam as mesmas bandeiras. Neste mês de setembro, o casal Michelle e Jair Bolsonaro até tinham cogitado passar 3 dias em MS, tanto que o general Braga Netto esteve na Capital, para preparar terreno, porém, com a indicação de nova cirurgia a ser feita, o ex-presidente teve de adiar a agenda.

A possibilidade de Michelle Bolsonaro concorrer à presidência em 2026 continua a ser objeto de discussão e especulação entre apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. A decisão final sobre a candidatura presidencial ainda está pendente, porém, fica claro que Michelle Bolsonaro passou a participar mais de atos políticos como presidente nacional do PL Mulher, a fim de ganhar notoriedade. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, inclusive orientou que Michelle, e até mesmo Bolsonaro, passem a viajar em voos de carreira, ao invés de em jato particular, para que ganhem visibilidade como lideranças humildes e que são próximas ao povo. Imagens de Michelle em aeroportos e até sendo aplaudida viralizam rapidamente entre seguidores. Ela já conquista o apoio e a confiança de muitos membros do movimento bolsonarista, que veem nela uma potencial líder, capaz de continuar a agenda política defendida pelo ex-presidente.

Desafios pela frente, antes da eleição

A família Bolsonaro passa por momento turbulento, já que é investigada pela Polícia Federal por venda ilegal de joias recebidas pelo governo. Segundo a “CNN Brasil”, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro ainda não tem sido o foco das confissões feitas pelo ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Segundo a PF, em mensagens obtidas, foi indicado que o coronel orientava que as despesas da ex-primeiradama fossem pagas em dinheiro vivo. A defesa de Michelle Bolsonaro nega irregularidades, tanto no escândalo das joias como nos pagamentos pessoais dela.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

