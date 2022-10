Tempestade com granizo e apagão chama atenção na região sul de MS

A tempestade que atingiu Mato Grosso do Sul na tarde desta quinta-feira (20), provocou ventos intensos e uma grande quantidade de granizo na cidade de Jardim, a aproximadamente 239 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Conteúdo MS, imagens encaminhadas mostram como os gramados ficaram tomados pelo gelo. A cidade ainda teve intensas rajadas de vento, que culminaram na queda de árvores. Na região central de Jardim, duas árvores centenárias e de grande porte foram arrancadas pela raiz.

De acordo com o Capitão Alex Fernandes do Corpo de Bombeiros, cerca de 20 árvores caíram no município, além de diversos galhos. Além disso, há registro de destelhamento de casas e comércios por toda a cidade.

Além disso, conforme disse a prefeita Clediane Areco, de Jardim, três dos quatro distribuidores de energia elétrica foram danificados no município, que está totalmente sem energia elétrica. Diversas casas também foram destelhadas pela forte ventania no município.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bonito + (@bonitomaisnoticias)

Em Campo Grande não foi diferente, uma forte chuva caiu na cidade no final da tarde. Lembrando que o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois novos alertas de tempestade, que abrangem todos os 79 municípios do Estado para risco de vendaval e queda de granizo.

O primeiro alerta passa a valer das 10h desta quinta até às 22h de sexta-feira (21) e pega toda a região do centro ao sul do Estado. Conforme o anúncio, há probabilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60 e 100 km/h, e queda de granizo.