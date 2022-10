Prefeitura entra na fase de conclusão do recapeamento da Salgado Filho

Ainda na primeira semana de novembro, a Prefeitura de Campo Grande planeja concluir o recapeamento dos últimos 1,180 metros da Avenida Salgado Filho (do cruzamento da Orfeu Bais até Avenida Tiradentes, onde termina).

A via, que até a década de 70 era o braço sudoeste do anel viário formado ainda pelas avenidas Zahran/Coronel Antônio/Costa e Silva, já está com asfalto novo até se encontrar com a Avenida Bandeirantes. Na sequência, serão feitos os serviços preparatórios do recapeamento, remendos superficiais, profundos e o renivelamento da pista (o perfilamento), na quadra até a Rua Guia Lopes.

Segundo os engenheiros da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), como a Salgado Filho tem um fluxo diário de 10 mil veículos, o serviço está sendo feito com trânsito em meia pista, interdições pontuais noturnas e houve trabalho no feriado prolongado da divisão do Estado e de Nossa Senhora Aparecida.

A Avenida Salgado Filho tem 4,3 km de extensão e seu marco zero é o cruzamento com a Avenida Fábio Zahran, na Vila Carlota. Em abril deste ano foram feitos mais 1.655 metros de recapeamento na Salgado Filho, desde o cruzamento com a Avenida Calógeras até a Rua Orfeu Bais, de onde o serviço foi retomado agora. Além de novo pavimento, o trecho recebeu rede de esgoto.

A Salgado Filho liga a região no entorno do Jardim Paulista/Vila Carlota com os bairros Amambai e Taveirópolis, além de servir de acesso ao centro da cidade pelas avenidas Bandeira, Fábio Zahran e Ernesto Geisel.